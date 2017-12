Friboi aponta ING e JP Morgan como líderes para nova captação A Friboi, maior exportadora de carne do Brasil, escolheu o ING e o JP Morgan como líderes de sua nova emissão de bônus com vencimento em 10 anos (em dólar), conforme definido na regra 144A, de acordo com o comunicado dos termos da emissão obtido por um gerente de fundos. Segundo informações de mercado, a captação deve totalizar US$ 150 milhões. A companhia pretende organizar encontro com investidores em Nova York no dia 25 de julho, seguindo para Boston em 26 de julho e Los Angeles em 27 de julho. A emissão será lançada depois do roadshow e "está sujeita às condições de mercado", segundo o comunicado. Em fevereiro, a Friboi levantou US$ 75 milhões com a reabertura de sua emissão de bônus com vencimento em 2011. Esses notes foram precificados com cupom (juro nominal) de 9,375%, por 100,50% de seu valor de face - o que representa um rendimento (yield) de 9,248% para o investidor. As informações são da Dow Jones.