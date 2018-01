Friboi compra frigorífico na Argentina A empresa goiana Friboi comprou mais um frigorífico na Argentina. A companhia adquiriu a falida Companhia Elaboradora de Produtos Alimentícios (Cepa), localizada no município de Merlo, província de Buenos Aires. A Friboi adquiriu a fábrica depois de um leilão concorrido. O preço inicial era de US$ 8,2 milhões, mas chegou a US$ 27 milhões. Este é o quarto frigorífico argentino que passa às mãos do Friboi desde setembro de 2005. Na ocasião, a empresa comprou o megafrigorífico Swift, o maior da Argentina, por US$ 200 milhões. Em outubro, a Friboi - por intermédio da Swift - havia adquirido outra fábrica da Cepa na cidade de Venado Tuerto, na província de Santa Fe. Agora, a empresa brasileira tem quatro frigoríficos na Argentina. Isso elevará, segundo analistas, a receita da Swift dos atuais US$ 200 milhões a US$ 400 milhões. Os rivais da Friboi no leilão, entre eles a Emepa SA, expressaram preocupações pelo avanço do concorrente brasileiro. Os empresários argentinos reclamam que os brasileiros contam com o respaldo do BNDES, enquanto que eles não possuem apoio do próprio governo. O BNDES concedeu ao Friboi US$ 80 milhões para a compra da Swift, em 2005. A Friboi, por meio da Swift, em pouco mais de um mês destinou US$ 43 milhões à compra dos dois frigoríficos da Cepa. O frigorífico Swift é responsável por 56% da produção de carnes cozidas congeladas e 68% das carnes enlatadas exportadas. Ela controla 30% do comércio de carnes na Argentina. A Friboi não é o único frigorífico brasileiro a avançar nos países vizinhos. O Marfrig acaba de adquirir o Frigorífico Elbio Perez Rodriguez, do Uruguai. É a segunda aquisição do Marfrig, em três meses. Em setembro, a empresa comprou o Frigorífico Tacuarembó. O Marfrig já era dono da Argentine Breeders & Packers (AB&P), da Argentina. A capacidade de abate da empresa entre Uruguai e Argentina alcança a marca de 2,5 mil bovinos por dia. No Brasil, a empresa tem capacidade de 11 mil abates por dia. Um pouco antes, em agosto, o Frigorífico Bertin pagou US$ 35 milhões por uma unidade no Uruguai, o Canelones. A capacidade para abate deste ativo chega a 1 mil animais por dia. Especialistas afirmam que o avanço dos frigoríficos brasileiros nos países vizinhos tem o objetivo de facilitar o acesso a mercados para onde o Brasil tem dificuldade para exportar. Além disso, as empresas ganham "portas" de fuga em caso de dois problemas que possam afetá-las em qualquer dos mercados: a taxa de câmbio e eventuais bloqueios por problemas sanitários, como febre aftosa. "Os frigoríficos que estão chegando ao Uruguai passam a ter acesso a mercados de carne in natura fechados ao Brasil, como Estados Unidos, Canadá, México, Japão, China", diz Antônio Jorge Camardelli, diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).