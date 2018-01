Friboi leva mais de R$ 1,5 bi com venda de ações As ações do JBS Friboi, o maior frigorífico do País, chegam à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) amanhã. Segundo fontes ouvidas pelo Estado, o valor de mercado da Friboi pode atingir R$ 6,8 bilhões, maior que o da Sadia e da Perdigão. O mercado espera que essa seja a maior oferta inicial pública do ano feita até agora. A empresa pode levantar R$ 1,6 bilhão. Os papéis deverão ser vendidos a R$ 8, de acordo com as fontes. A encomenda de ações terminou ontem. Se o valor for confirmado, ele ficará abaixo da faixa pedida inicialmente pelo frigorífico, que variava de R$ 9 a R$ 13 por ação. Caso saia a R$ 8, ainda assim será o maior IPO (abertura de capital) do ano até aqui, superando GVT Holding, que captou R$ 1,076 bilhão. A distribuição das ações JBS Friboi contempla a venda de 200 milhões de ordinárias (ONs, com direito a voto). Pela média da faixa inicial, a captação poderia somar R$ 2,2 bilhões. Se as ações fossem vendidas no preço máximo, o valor de mercado chegaria a R$ 11 bilhões. Desde que as condições da distribuição das ações foram divulgadas, o mercado achou que as avaliações do frigorífico estavam superestimadas. Segundo a consultoria Economática, o valor de mercado da Perdigão é de R$ 4,5 bilhões e o da Sadia, R$ 5,24 bilhões. Depois que o Friboi anunciou sua oferta, as ações das duas companhias se valorizaram na Bolsa. O Friboi é o primeiro frigorífico a estrear na Bolsa. O grupo faturou no ano passado R$ 4,3 bilhões. Sua receita é menor que a da Sadia e Perdigão. Do total ofertado, 75% das ações serão emitidas e o restante vendido pelo ZMF Fundo de Investimento em Participações, controlado pela família de José Batista Júnior, que também é dona das demais ações do grupo. Neste ano, diante das incertezas no mercado, os investidores estão cada vez mais seletivos nas ofertas. As preocupações com o comportamento das economia dos EUA são constantes. Cada vez menos, os investidores parecem dispostos a entrar nas ofertas a qualquer preço. A Gafisa vendeu ações com desconto de 20%. A Even, empresa do mesmo ramo de construção e incorporação, teve de reduzir seu preço e cancelar a oferta secundária. A JBS Friboi chega à Bolsa com algumas pendências. Em 2005, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) recomendou ao Cade a punição de 11 empresas produtores de carne bovina, incluindo o Friboi, pela formação de cartel, com a celebração de acordos para estabelecer preços de aquisição de gado. Em janeiro, a Procuradoria Geral do Cade também recomendou a condenação de oito das onze empresas. Se o Cade decidir que elas violaram a lei, o Friboi estará sujeito a sanções que incluem uma multa que pode variar entre 1% a 30% da receita operacional bruta anual do ano anterior a 2005, quando teve início o processo administrativo. Em 2004, a receita operacional bruta da empresa foi de R$ 3,5 bilhões. Ao todo, a empresa poderá pagar R$ 388,2 milhões caso perca todos os processos judiciais e procedimentos administrativos em que está envolvida.