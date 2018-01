Friboi: Swift compra frigorífico na Argentina por US$ 15,7 mi O Swift, maior frigorífico da Argentina e controlado pelo brasileiro Friboi, comprou ontem a planta da Companhia Elaboradora de Produtos Alimentícios (CEPA), em Venado Tuerto, na Província de Santa Fe, por US$ 15,75 milhões. O valor da operação foi três vezes maior que o preço estabelecido pela Justiça Comercial local, de US$ 5,8 milhões. O presidente da Swift Armour Argentina, Carlos Oliva Funes, disse em nota distribuída à imprensa, que a operação foi "uma aposta de médio e longo prazos e o investimento se enquadra no objetivo de sustentar e melhorar a oferta nacional e internacional." Até 2005, antes de declarar falência, o frigorífico Cepa foi um dos maiores do país, com uma capacidade de abate de 500 cabeças diárias. A empresa trabalha com produtos processados dirigidos ao mercado externo. Em março deste ano, o Governo decidiu proibir as exportações de carne argentina com o objetivo de controlar o preço do produto no mercado local. Aos poucos, os embarques de alguns produtos estão sendo liberados, como os enlatados produzidos pelo Cepa - também incluídos na lista proibição. Funes, disse ao jornal El Cronista que não acredita na repetição das medidas de restrição de venda par ao mercado internacional. A nova planta do Friboi é denominada de "ciclo completo", com áreas para abate, separação da carne do osso, cortes (filé, contrafilé, músculo e outros), elaboração de produtos cozidos e armazenamento. Em outubro do ano passado, um mês depois de ter sido adquirida pelo Friboi, Swift ganhou a licitação para alugar o frigorífico Cepa por um período de um ano, pelo preço de US$ 76 mil mensais, valor estabelecido pela Justiça Comercial. No entanto, a decisão do presidente Néstor Kirchner de vedar as exportações levou a Swift a desistir do negócio. Agora, segundo Oliva Funes, a planta entrará em funcionamento dentro de 90 a 120 dias com 500 empregados.