Frota da TAM atinge 87 aeronaves com chegada de mais um A320 A TAM informa que recebeu mais um Airbus A320 com capacidade para 168 passageiros. A aeronave será integrada às rotas domésticas e da América do Sul a partir deste fim de semana. Trata-se do sexto A320 incorporado à frota, que passa a ter 87 aeronaves, sendo 65 modelos da Airbus (três deles estão subarrendados para outras empresas, que retornam à companhia este ano). O plano de frota da TAM prevê ainda a entrega de mais 29 aeronaves da família A320, com outras 20 opções. A empresa mantém estimativa de fechar o ano com 96 aeronaves, conforme anúncio divulgado no fim de junho, quando revisou a projeção frente aos 90 aviões previstos anteriormente.