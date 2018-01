Fujifilm sai a cortar 5 mil empregos no mundo A fabricante japonesa de equipamentos e materiais fotográficos Fujifilm anunciou ontem o corte de 5 mil postos de trabalho no mundo - sendo mil no Japão -, como parte do plano de reestruturação para manter a rentabilidade do grupo. A empresa, a segunda maior fabricante mundial de filmes fotográficos, é mais uma vítima do avanço da fotografia digital sobre a convencional, que já provocou mudanças em empresas como Kodak e Nikon.