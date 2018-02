Funcef fechou 1º semestre do ano com patrimônio total de R$ 23,2 bi A Funcef, o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF), terceiro maior fundo do País, fechou o primeiro semestre deste ano com patrimônio total de R$ $ 23,2 bilhões ante R$ 21,7 bilhões em dezembro passado. O presidente da entidade, Guilherme Lacerda, disse hoje que o crescimento do patrimônio foi possível graças à rentabilidade de 8,33% obtido no período. Segundo ele, essa rentabilidade foi superior à meta atuarial da fundação, que corresponde ao INPC mais 6% ao ano. No semestre, essa meta atuarial foi de 4,5%. De acordo com Lacerda, a Funcef teve rentabilidade em todos os seus tipos de aplicação, que são renda fixa, renda variável e imóveis. O superávit da Funcef no semestre foi de R$ 477 milhões. Como nos últimos seis semestres, todo o superávit da fundação está sendo depositado num fundo denominado previdenciário. Esse fundo foi criado em 2003 para bancar as despesas do saldamento dos planos de benefício definido e a conseqüente migração dos associados para um novo plano de benefícios, chamado de contribuição variável. O presidente da Funcef garantiu que, graças a este fundo previdenciário, nem a patrocinadora - a Caixa - nem os participantes serão chamados a fazer aportes de recursos adicionais para a mudança de plano.