Funcionários da Volks suspendem greve até o dia 12 Os trabalhadores da fábrica Anchieta da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, decidiram, em assembléia realizada hoje, suspender a greve iniciada no último dia 29, até a próxima terça-feira (12), quando esperam receber uma nova proposta de negociação da empresa. Em reunião realizada nesta manhã, o Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC e a montadora concordaram em suspender a greve e as 1,8 mil demissões feitas por meio de carta enviada aos funcionários. Os trabalhadores decidiram também não fazer hora extra no feriado de 7 de setembro. O presidente do sindicato, José Lopes Feijóo, disse que espera uma nova proposta da empresa e que rejeitará qualquer idéia semelhante ao que já foi anunciado anteriormente. "Não brinquem conosco. Nós somos bons de briga", afirmou.