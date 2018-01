Funcionários de refinaria da Petrobras entram em greve Cerca de oito mil funcionários que prestam serviços para a Petrobras no âmbito da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc) entraram em greve desde a zero horas de hoje. Os trabalhadores são terceirizados e atuam nas áreas de engenharia, montagem, manutenção industrial, construção pesada, entre outros, num total de 40 empresas que atuam na área. O sindicato dos trabalhadores reivindica reposições salariais que variam entre 50% e vão até 492,8%. Os sindicatos patronais da categoria convocaram para 14h30 de hoje uma entrevista coletiva para explicar os motivos pelos quais não pretendem atender a reivindicação. Para os sindicatos patronais, a greve pode "prejudicar diretamente o programa de obras que a Petrobras está realizando na Reduc, com investimentos de aproximadamente R$ 3 bilhões. A estatal não se manifestou sobre o assunto.