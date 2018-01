Funcionários do BC iniciam greve de advertência Os servidores do Banco Central paralisam as atividades por 24 horas a partir de hoje. A categoria reivindica o cumprimento do acordo fechado com o governo no ano passado, após 33 dias de greve. Na época, os funcionários conseguiram reajuste de 6% em janeiro de 2006 e de 3,77% a ser concedido em junho.