Fundo Advent negocia a aquisição da Amanco O fundo de investimento Advent International é o principal concorrente na disputa pelo controle da Amanco, empresa que ocupa no Brasil a 2ª posição no mercado de tubos e conexões de PVC. A empresa é a líder do setor na América Latina. O fundo de private equity, que administra US$ 10 bilhões e está há dez anos no Brasil, já assinou um pré-acordo com a Amanco. O fundo de investimento é o concorrente que está em posição mais avançada nas negociações com a empresa, mas não é o único que corre para assumir a o negócio. O pré-acordo entre Amanco e o fundo já foi remetido ao Conselho de Administração e Defesa Econômica (Cade). Fonte próxima a negociação afirma que o desfecho da operação ocorrerá em breve. A cautela decorre do fato de que existe apenas um pré-acordo. Comunicado A direção da Amanco emitiu nota na qual confirma que negocia com ?vários investidores? neste momento. A empresa não fala em venda, mas em acordo para aumento de capital. ?Para assegurar os recursos necessários para financiar este plano de crescimento da Amanco, o GrupoNueva, vem avaliando alternativas para aumentar o capital da empresa o que inclui conversações com vários investidores, que manifestaram seu interesse nas oportunidades que o Grupo Amanco oferece?, escreveu Roberto Salas, CEO do grupo no Brasil. A holding controladora é o GrupoNuevo, que ainda é responsável pela Masisa e The Plycem Company. As vendas líquidas da empresa em 2005 alcançaram US$ 688 milhões. A empresa tem 19 unidades de produção em 14 países do continente. A empresa emprega atualmente 7 mil funcionários.