Fundo calcula que Mittal terá de pagar US$ 5,4 bi a minoritários A siderúrgica Mittal Steel terá de pagar um total de US$ 5,4 bilhões para comprar as fatias de acionistas minoritários na Arcelor Brasil, assumindo um prêmio de 82%, informou o Financial Times, citando o fundo de hedge sediado em Londres The Children's Investment Fund (TCFI). Pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mittal, que conseguiu em junho a aquisição da francesa Arcelor por 26,9 bilhões de euros, depois de uma batalha de cinco meses, terá de fazer uma oferta pública pelas ações de minoritários da subsidiária da Arcelor no País. "Acreditamos que temos o mesmo direito ao prêmio de 82% que os investidores na Arcelor receberam", disse Chris Hohn, do TCIF, que afirma ter um número "significativo" de ações da Arcelor Brasil. As informações são da Dow Jones.