Fundo da Hedging-Griffo rende 2.600% em dez anos O nome Hedging-Griffo está longe de ser conhecido como o Bradesco ou o Itaú entre os brasileiros de classe média. Mas para os clientes de alta renda, a Griffo é uma estrela. A administradora de recursos tem o quarto maior número de clientes de private banking (de alta renda) e é um dos mais importantes administradores de fundos de investimentos do País. Seu principal fundo de investimentos, o Verde, é um recordista de mercado. Em janeiro de 2007, o Verde completa 10 anos. Neste período, ele rendeu 2.600% ou 39% ao ano --ou seja, quem aplicou R$ 100.000 em 1997 hoje tem R$ 2,6 milhões. Seu principal salto veio em 1999, com a desvalorização do real. Mas, mesmo sem levar em conta o desempenho de 1999, o Verde continua rendendo bem. Só em 2006, o Verde está valorizando 27%. Hoje não é mais possível investir no fundo Verde. Com um patrimônio de R$ 1,6 bilhão, o fundo ficou tão grande que a Griffo preferiu fechá-lo a novas aplicações para não prejudicar sua gestão. Mesmo fechado a novos investimentos, o Verde continua sendo o principal cartão de visitas e ajuda a explicar como a Griffo cresceu tanto. A Griffo foi criada como uma corretora por Luiz Stuhlberger há cerca de 25 anos. No início, Stuhlberger cuidava de tudo, de planejar a estratégia das aplicações a fazer as operações pelo telefone e as anotações nos boletos. Atualmente, a empresa oferece mais de 190 fundos e administra R$ 15,9 bilhões. Antes de ser comprada pelo Credit Suisse, era uma das maiores administradoras independentes -não ligadas a bancos- do País. Sthulberger é considerado um dos principais administradores brasileiros de fundos de investimentos. Aquisição Apostando no crescimento do mercado brasileiro e de olho nas fortunas de grandes clientes, o banco suíço Credit Suisse anunciou ontem a compra de 50% mais uma ação da administradora de recursos brasileira Hedging-Griffo. A aquisição saiu por US$ 294,3 milhões. O Credit Suisse permanece com a opção de adquirir o resto das ações em cinco anos. A transação é a terceira de um banco suíço no Brasil em pouco tempo. Neste ano, o UBS adquiriu parte do Banco Pactual, também de olho no mercado financeiro brasileiro, cada vez mais atraente para os bancos estrangeiros. Já o Banco Leu, o mais antigo da Suíça, também ampliou suas atividades no País. O Credit Suisse é líder mundial - e também no Brasil - nas atividades de banco de investimento. Sua estratégia com a compra da Griffo é se tornar líder também em duas áreas em que o banco apenas atua de forma incipiente no Brasil: a administração de recursos de terceiros e private banking (de clientes de alta renda).