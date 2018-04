Fundo da Vale pretende ampliar investimentos na Bolsa Diante da tendência de queda das taxas de juros, a Valia (fundo de pensão dos funcionários da Companhia Vale do Rio Doce) pretende ampliar os investimentos em renda variável nos próximos anos. A meta é ter 35% do patrimônio aplicado nesse segmento. Hoje, esse porcentual está em 27%. O diretor de Investimentos da fundação, Manoel Cordeiro, lembra que a Valia já ampliou as aplicações em renda variável este ano. No início de 2007, o setor representava 20% do patrimônio de R$ 8,6 milhões. Segundo ele, existem hoje duas previsões que não devem ser ignoradas quando se planeja os investimentos: o Brasil está condenado ao crescimento econômico e os juros vão cair. Este ano, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) acumula uma valorização de 10%. "Estamos atentos ao movimento do mercado", afirmou. O diretor revelou que a Valia tem olhado com interesse as ofertas de ações no mercado brasileiro e tem participado de algumas operações. O executivo, porém, lembrou que a política da fundação leva em consideração os próximos três anos, o que dá liberdade para a Valia acelerar ou reduzir o projeto de ampliação da carteira de renda variável.