Fundo de ação deve ser lanterninha entre aplicações em março Os fundos de investimentos em ações devem fechar o mês de março no vermelho. Segundo levantamento realizado pela Ibmec, em parceria com a Agência Estado, a queda média de 0,52% no último dia 28 eleva a desvalorização do mês para 2,42%. No ano, esses fundos acumulam valorização média de 9,45%. A pesquisa apurou valorização média de 3,35% no mês de março - até o último dia 28, nos fundos referenciados ao câmbio. No acumulado do ano, no entanto, houve queda de 4,59%. Os fundos de renda fixa tiveram alta de 1,14% no acumulado do mês e de 3,71% no acumulado do ano. Os fundos multimercados subiram 0,56% em março e 3,97% no acumulado do ano. Já os fundos referenciados DI tiveram valorização de 1,13% em março e de 3,55% no acumulado do ano até o último dia 28.