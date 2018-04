Fundo de infra-estrutura com FGTS será rentável, diz ministra A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, garantiu hoje que os trabalhadores que decidirem investir recursos do FGTS em fundos de infra-estrutura, ligados às áreas de petróleo, gás natural e energia elétrica, podem esperar rentabilidade. "Com a queda da taxa de juros, que acho que tem tudo para ser contínua e sistemática, os rendimentos tradicionais em renda fixa vão perder atratividade", afirmou. "Novos investimentos produtivos vão se tornar mais atraentes que os investimentos financeiros. Essa é a grande conquista que o Brasil vai ter na área de investimentos", acrescentou. Na avaliação da ministra, os trabalhadores também devem ter acesso aos fundos "extremamente atraentes" a que os grandes investidores já têm. Ao ser questionada sobre declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Dilma evitou entrar em polêmica. Em entrevista à Rádio Gaúcha, FHC disse que a estabilidade econômica é uma conquista do governo tucano, que o PT não tem empenho em fazer as reformas política, tributária e trabalhista, e que o PAC, embora seja um bom programa, deveria ter sido implantado no primeiro dia do governo Lula. "Não acho que constrói nada eu ficar debatendo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso", limitou-se a dizer. Na palestra que proferiu em seminário promovido pela Petrobras, em São Bernardo do Campo, sobre os impactos do PAC na competitividade da indústria petroquímica do ABC, a ministra destacou as conquistas do primeiro governo do presidente Lula na área econômica. Segundo ela, os desafios para o futuro são: acelerar o crescimento econômico, mantendo a inflação baixa e o equilíbrio fiscal, reduzir o custo Brasil, aumentar os investimentos em infra-estrutura, manter e ampliar os programas sociais, incentivar a integração dos entes federativos para os investimentos regionais, diminuir os juros e os "spreads" bancários (diferença entre a taxa de juros cobrada de quem toma um empréstimo bancário e o custo de captação desses recursos pelo banco), expandir o crédito para habitação e acelerar o crescimento da indústria da transformação. A ministra ressaltou que será dada preferência a setores estratégicos, com uso de mão-de-obra intensiva para fabricação de produtos de alta tecnologia e valor agregado.