Fundo "Macro" lidera rentabilidade de multimercados em outubro Os fundos multimercados que adotam a estratégia Macro, ou seja, com posições direcionais e de longo prazo vislumbrando uma mudança de patamar no preço dos ativos investidos, considerando questões macroeconômicas, tiveram rentabilidade de 2,16% em outubro. Esta foi a maior variação entre as quatro categorias analisadas pelos índices da Arsenal Investimentos. A modalidade Equity Hedge, na qual estão incluídos os portfólios long short, registrou valorização de 1,66%, à frente dos fundos Trading (+1,44%), que assumem posições de curto prazo e buscam retorno com atuação freqüente no mercado. O pior desempenho no mês passado ficou com a categoria Arbitragem - cujas carteiras possuem decisão de investimento baseada, principalmente, em modelos estatísticos -, que tiveram alta de 1,32% em outubro. O índice Arsenal Composto, que agrega os quatro tipos de estratégia, registrou valorização de 1,80% no mês e acumula ganho de 15,55% em 2006. Os fundos Macro apresentam o melhor desempenho, com alta de 16,63% no ano, enquanto os Equity Hedge aparecem com a menor rentabilidade, de 13,88%.