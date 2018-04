Fundo multimercado ultrapassa DI com migração de renda fixa O patrimônio líquido dos fundos de investimento multimercados ultrapassou o dos referenciados DI, de acordo com os dados mais recentes da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). O total de recursos nas carteiras que investem em vários mercados era de R$ 193,5 bilhões, ou 22% do total da indústria de fundos, no último dia 17 de outubro, enquanto os DI possuíam R$ 171,9 bilhões - o que representa uma participação de 19,5%. O patrimônio da indústria totalizava R$ 881 bilhões na data. Além de uma mudança no comportamento do investidor, o gerente da área de fundos da Anbid, José Brazuna, creditou a evolução recente dos multimercados, que acumulam captação de R$ 47,1 bilhões no ano, à migração de vários portfólios exclusivos e de grande volume, classificados antes como de renda fixa. Dessa forma, esta última categoria passou a registrar um resgate líquido de R$ 11,817 bilhões em 2006, mas segue firme na liderança do setor, com patrimônio de R$ 317,7 bilhões, ou 36% do total. Considerando apenas os números do mês de outubro, até o dia 17, a indústria registra pequena captação líquida de R$ 30,5 milhões. Os fundos de curto prazo lideram as entradas de recursos, com R$ 1,427 bilhão. Em seguida aparecem os de previdência (R$ 494,9 milhões) e os multimercados (R$ 280,5 milhões). Os referenciados DI figuram na liderança entre os resgates, com R$ 1,262 bilhão, pouco à frente dos fundos de renda fixa, que apresentam saída de R$ 1,215 bilhão no período.