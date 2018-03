Fundo que acompanha macroeconomia lidera ganhos dos multimercados Os fundos de investimento multimercados que adotam a estratégia "macro" registraram rentabilidade de 20,66% em 2006, a maior entre as categorias analisadas pela Arsenal Investimentos. Os portfólios listados nessa modalidade adotam posições direcionais e de longo prazo, considerando questões macroeconômicas. O índice Arsenal Composto, que considera a variação dos multimercados como um todo, registrou ganho de 19,49% no ano passado, desempenho bem superior ao CDI - indicador de referência dos investimentos -, que subiu 15,04%. Os fundos da modalidade "trading", que assumem posições de curto prazo e buscam retorno com atuação freqüente no mercado, subiram 19,10%, à frente da estratégia "equity hedge", na qual estão incluídos os fundos "long short" (que compram e vendem ativos em diferentes mercados), com alta de 18,54%. O pior resultado no ano ficou com os fundos de "arbitragem", que apresentaram rentabilidade de 16,98%. Na classificação da Arsenal, essas carteiras se caracterizam pelas decisões de investimento baseadas, principalmente, em modelos estatísticos.