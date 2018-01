Fundos aprovam flexibilização de aporte de fundações em multimercados A proposta da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) de permitir a alocação de 3% a 5% do patrimônio dos fundos de pensão em produtos multimercados de perfil mais arrojado foi elogiada por gestores e por representantes do setor. O tema ainda precisa da aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN). A expectativa é de que o assunto seja examinado ainda este ano. Pela legislação em vigor, não existe nenhuma restrição formal ao investimento em multimercados. No entanto, os gestores de carteiras destinadas às fundações não podem realizar operações bastante comuns a esse tipo de produto. É vedado, por exemplo, alugar ações no mercado para fazer arbitragem entre papéis (long short) e assumir posições alavancadas em mais de uma vez o patrimônio, além do chamado day trade (operações de compra e venda no mesmo dia). Segundo o sócio da área de investidores institucionais do Pactual, Sergio Cutolo, o uso de um ou mais desses recursos pelos gestores não significa que o fundo possua um perfil mais arriscado em relação à média do mercado. Ele afirma que operações como o day trade são usadas em situações excepcionais para zerar posições em momentos de muita oscilação no mercado ou para reenquadrar uma carteira caso o ativo em questão tenha subido muito. A alavancagem, por sua vez, pode ser feita como um recurso para hedge (proteção) da carteira, explicou. Para comprovar a afirmação, Cutolo recorre ao índice de fundos multimercados (IFMM) criado pela instituição, o qual mostra que, entre janeiro de 2000 e junho deste ano, a rentabilidade dos portfólios superou todos os índices de mercado, inclusive o Ibovespa, com uma volatilidade sempre inferior a 5% ao ano. ?A maior presença dos multimercados nos portfólios dos fundos de pensão deve contribuir para a diversificação dos investimentos e otimizar o retorno das carteiras?, avaliou. O Pactual possui R$ 39,6 bilhões em recursos sob gestão, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) referentes a setembro. Desse total, cerca de 30% são recursos de fundações, nos cálculos do executivo. O diretor responsável pela Comissão de Investimentos da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz, acredita que a faixa entre 3% e 5% definida pela SPC é adequada e servirá para testar a demanda do setor a esses produtos. Para o diretor comercial da SulAmérica Investimentos, Roberto Vidal, essa demanda já é elevada. ?Com a queda dos juros, as fundações precisarão buscar outras alternativas para cumprir suas metas atuariais.? Ele lembrou que os multimercados brasileiros e os hedge funds norte-americanos, com os quais costumam ser comparados, são muito diferentes, a começar pelo acompanhamento rigoroso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no País, em contraste com a quase ausência de regras do setor nos EUA. Vidal considerou o patamar de 3% a 5% tímido, mas adequado para um primeiro momento. ?Assim que os primeiros benefícios com a diversificação dos riscos proporcionada pelos multimercados forem percebidos, acreditamos que a SPC poderá elevar esse limite para algo entre 10% e 15%?, projetou. Um dos efeitos imediatos da resolução, caso seja aprovada, deve ser o crescimento das carteiras long short, na análise do executivo. ?Já faz algum tempo que as fundações vêm namorando esses fundos?, afirmou. A SulAmérica possui R$ 9,3 bilhões sob gestão, praticamente metade desse total pertencente a entidades fechadas de previdência. Segundo Vidal, cerca de 30% dos recursos dos fundos de pensão já está alocado em carteiras multimercados. Todas elas, no entanto, precisam seguir as restrições em vigor da Resolução 3121, reiterou.