Fundos captam R$ 1,615 bilhão em novembro até dia 10 Os fundos de investimento registram captação líquida de R$ 1,615 bilhão nos dez primeiros dias de novembro, de acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). No dia 10, o patrimônio líquido da indústria era de R$ 891,147 bilhões. As entradas de recursos no período são lideradas pelos portfólios de curto prazo, com R$ 1,127 bilhão. Em seguida, aparecem os multimercados, que apresentam captação de R$ 932,5 milhões, e os de previdência (R$ 316,6 milhões). Entre as categorias que registram resgates, o destaque fica por conta dos referenciados DI, com R$ 1,176 bilhão. Em rentabilidade, os fundos de privatização da Vale do Rio Doce e Petrobras possuem o melhor desempenho, com alta entre 7,97% e 8,02% em novembro até o dia 10, enquanto os portfólios cambiais de previdência atrelados ao dólar registram a menor variação, de 0,21%. No acumulado do ano, os fundos de investimento apresentam entrada de recursos líquida de R$ 65,575 bilhões. O destaque entre as captações são os multimercados, com R$ 46,659 bilhões. Já os portfólios de renda fixa aparecem na ponta contrária, com saída de R$ 11,127 bilhões.