Fundos de ações iniciam maio com alta de 1,20% Os fundos de ações iniciaram o mês de maio com valorização média de 1,2%, segundo avaliação da Ibmec a pedido da Agência Estado. No ano, o desempenho das carteiras, medido até o último dia 2, está positivo em 18,15%, também figurando no primeiro lugar do ranking das aplicações em fundos. O segundo melhor desempenho no acumulado do ano ficou com os fundos de Renda Fixa, com variação acumulada no valor das cotas de 4,98%. Os fundos multimercado acumularam ganho bruto de 4,84% e os referenciados na taxa dos Depósitos Interfinanceiros, 4,74%. Os fundos referenciados no câmbio continuam na lanterninha das aplicações com perda bruta acumulada no ano de 10,59%.