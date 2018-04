Fundos DI de varejo têm maior resgate desde 2002 Os fundos de investimento em cotas (FIC) do tipo referenciado DI - que reúnem principalmente aplicações de investidores da rede de varejo - acumulam resgates de R$ 21 bilhões nos últimos nove meses, com uma média mensal de R$ 2,3 bilhões. Trata-se do período com maior saída líquida de recursos desde a época da crise da chamada "marcação a mercado", de junho a novembro de 2002, quando a média foi de R$ 3,2 bilhões por mês. Na operação, o governo obrigou gestores de fundos a contabilizar seus títulos pelo seu valor diário. As informações são do site financeiro Fortuna, que acompanha o setor. Segundo os números do site, o patrimônio líquido desses produtos caiu do nível de R$ 128 bilhões para R$ 116 bilhões entre agosto de 2006 e abril deste ano, uma redução de 9%. "A queda dos juros, apesar de importante, não justifica esse movimento, já que a relação entre risco e retorno ainda favorece os fundos conservadores", afirmou o diretor do Fortuna, Marcelo D'Agosto. Ele observou que, no mesmo período, a rentabilidade média dos portfólios foi de 8,3%, bem acima da inflação de 3% medida pelo Índice de Preços ao Mercado (IPCA). Além da tributação desvantajosa em relação a outras alternativas de investimento, o especialista chamou a atenção para o fato de muitos fundos DI de varejo cobrarem taxas de administração maiores do que outros produtos distribuídos pela própria rede. "O mercado talvez precise passar por um ajuste, pois com os juros caindo para 12% ao ano os preços não parecem mais razoáveis." Segundo D'Agosto, a simples migração dos produtos de perfil mais conservador para os mais sofisticados também não explica a saída de recursos. "Verificamos que os fundos de ações e multimercados que mais captaram não são dos mesmos bancos onde houve resgate dos DIs." O especialista acredita que muitos investidores optaram por tirar o dinheiro do fundo para aplicar na caderneta de poupança ou em produtos alternativos, como título de capitalização. O diretor do Fortuna destacou ainda a tendência de vários gestores de lançarem "soluções criativas", que combinam investimentos com sorteios ou seguros, mas mantêm as taxas em patamares elevados. "São alternativas que acabam não resolvendo o problema em si", avaliou.