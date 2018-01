Fundos DI registram resgate de R$ 3 bi em dezembro até dia 12 Os fundos referenciados DI - apontados como os principais prejudicados com a concorrência provocada pelo aumento da atratividade da poupança - lideram as saídas de recursos dos fundos de investimento em dezembro, até o último dia 12, com R$ 3,047 bilhões. Com o resultado, os portfólios passaram a ter resultado negativo de R$ 1,260 bilhão no acumulado do ano. Os dados são da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). No total, a indústria de fundos apresenta resgate líquido de R$ 1,323 bilhão nos 12 primeiros dias do mês. Na data, o patrimônio líquido do setor era de R$ 905,680 bilhões. Em 2006, a entrada de recursos nos fundos totaliza R$ 70,293 bilhões. Do lado das entradas, os multimercados registram o melhor desempenho, com R$ 1,073 bilhão. No ano, a captação das carteiras atinge R$ 50,507 bilhões. Os fundos de previdência também são destaque positivo, com captação de R$ 758,9 milhões em dezembro e de R$ 13,250 bilhões em 2006. Além dos DIs, aparecem com resgates no mês os fundos de renda fixa (R$ 477,1 milhões) e os de curto prazo (R$ 230,7 milhões), de acordo com os números da Anbid.