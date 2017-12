Fundos e BID lançam fundo de investimento Os três principais fundos de pensão de estatais - Petros, Previ e Funcef (ligados à Petrobras, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, respectivamente) - e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciam nesta quinta-feira o lançamento do fundo de investimentos em infra-estrutura, Infra-Brasil. Segundo fontes envolvidas na operação, o fundo vai começar com cerca de R$ 600 milhões, mas com potencial de atingir R$ 1 bilhão. O lançamento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e contará com a participação da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.