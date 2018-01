Fundos permitem que você escolha quanto risco quer correr Os fundos de investimento tendem a oferecer carteiras com menor risco que ativos financeiros similares e isso é possível porque os fundos conseguem diversificar mais suas aplicações. Mas o investidor deve ficar atento para evitar gestão irregular ou de má qualidade. Há muitas denúncias contra gestores que assumiram mais riscos do que poderiam, na expectativa de obter maiores ganhos, e acabaram dando pesados prejuízos aos cotistas. Para reduzir o risco, procure administradores e gestores com credibilidade no mercado. E assim que conseguir poupar o suficiente para aplicar em mais de um tipo de fundo, reduza o nível de risco dividindo o dinheiro por mais de uma instituição financeira. Dizer que o risco tende a ser menor não quer dizer que fundos de investimento não têm riscos. Na realidade, alguns têm muitos. O que o fundo faz é reduzir o risco em relação a investimentos similares, quando a gestão é competente.