Fundos Previ e Sistel venderão ações da Embraer A Embraer anunciou que a Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) e a Sistel (fundo de pensão de trabalhadores em empresas de telecomunicações) decidiram vender 43.317.391 ações ordinárias da companhia, em uma oferta secundária no Brasil e no exterior (por meio de ADRs). Pelo fechamento dos papéis hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, a operação somaria R$ 980 milhões. Segundo o comunicado, a oferta brasileira poderá ser elevada em até 15%, para atender eventual excesso de demanda (lote suplementar). Além disso, a quantidade de ações também pode ser acrescida de mais 20% do total. A operação nacional será coordenada pelos bancos de investimento J.P. Morgan e o Merrill Lynch.