Fundos têm captação líquida de R$ 43,2 bi no primeiro semestre Os fundos de investimento apresentaram captação líquida de R$ 43,2 bilhões no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Somente no mês passado, no entanto, houve resgate de recursos de R$ 1,544 bilhão. No dia 30 de junho, o patrimônio líquido da indústria era de R$ 816,831 bilhões. A categoria multimercado liderou as entradas de recursos nos primeiros seis meses do ano, com R$ 13,873 bilhões. Em seguida, aparecem os fundos de renda fixa, com R$ 13,370 bilhões, e os de ações (R$ 4,313 bilhões). Apenas duas modalidades apresentaram resgates no semestre: os fundos cambiais perderam R$ 508,8 milhões e os de dívida externa, R$ 816,6 milhões. Em junho, o destaque entre as captações foram as carteiras de ações, que tiveram entrada de R$ 902,1 milhões. Na ponta contrária aparece a categoria renda fixa, com saída de R$ 2,220 bilhões.