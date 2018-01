Fundos têm captação recorde, mas taxas geram desconfiança A indústria de fundos de investimento vive um momento, no mínimo, contraditório. No ano em que registra a maior captação de todos os tempos - de R$ 70,293 bilhões até o dia 12 de dezembro - os referenciados DI, um dos produtos mais tradicionais do setor, enfrentam resgates e a desconfiança dos investidores. A explicação dos especialistas consultados pela Agência Estado para a saída de recursos, que soma R$ 1,2 bilhão no acumulado do ano - com perda de R$ 3 bilhões apenas em dezembro - é o aumento da atratividade da caderneta de poupança com o processo de redução dos juros. Os DIs, em especial os de varejo, acabaram sendo os primeiros afetados por serem os mais sensíveis à competição, já que cobram taxas de administração mais elevadas. O vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Marcelo Giufrida, rechaça a tese de que os fundos temem uma migração para a poupança. ?Se for organizada uma parada para celebrar a queda dos juros, pode ter certeza de que a Anbid estará na primeira fila?, brinca. Com relação aos valores cobrados, ele apresenta um estudo da Anbid que mostra que a taxa média caiu de 0,78% ao ano para 0,48% ao ano nos últimos cinco anos. Esse porcentual, no entanto, considera toda a indústria, incluindo os fundos exclusivos e para investidores qualificados, tradicionalmente mais baratos. "Mas a queda nas taxas ocorre em todos os segmentos, em razão da competição de mercado", garantiu. Ainda segundo Giufrida, a rentabilidade não é o único fator de decisão do investidor no momento de decidir onde aplicar. Ele lembra que a caderneta possui outros atrativos para o aplicador de perfil mais conservador, como a segurança e previsibilidade do rendimento. ?Os dois produtos são complementares, não concorrentes?, defende. O executivo prefere destacar os números recordes da indústria em 2006 e diz que os fundos permanecem como melhor opção para quem deseja diversificar suas aplicações, com mais de seis mil produtos disponíveis no mercado. A associação promove encontro hoje com jornalistas e deve divulgar as projeções para o setor no ano que vem. O setor ultrapassou no fim de novembro a marca dos R$ 900 bilhões em patrimônio, prevista apenas para o encerramento do ano. As captações foram puxadas pelos multimercados, também beneficiados com a redução da Selic (taxa básica de juros) e a busca dos investidores por alternativas mais sofisticadas de aplicação. Os executivos do setor garantem que as empresas estão preparadas para atender a expectativa. A principal providência foi a ampliação da grade de produtos, de acordo com o diretor-executivo do Bradesco, Sérgio de Oliveira. Para ele, os fundos multimercados permanecerão como o principal destaque da indústria, em especial aqueles que agreguem estratégias de investimento em ações. Como exemplo do maior apetite por aplicações diferenciadas, Oliveira cita a captação de R$ 150 milhões do fundo Small Cap desde que foi aberto para aplicações para a rede Prime, composta por clientes com renda mensal acima de R$ 5 mil. Na busca pelas melhores oportunidades de mercado, que devem se tornar cada vez menos óbvias, o diretor do Bradesco destaca ainda a importância da formação de uma equipe especializada tanto na área técnica como na econômica. Esse objetivo, porém, vai de encontro à tendência de redução das taxas de administração. Oliveira acredita que existe uma ?febre exagerada? sobre esse assunto e diz que, no Bradesco, as taxas já foram ajustadas. ?Nos segmentos Prime e Corporate, os porcentuais já estão em níveis de primeiro mundo?, compara. Ele reconhece, por outro lado, que um ou outro produto ainda pode ter taxas maiores, mas que deverão ser adequadas ao longo do tempo. ?Ninguém vai querer lançar um fundo para perder da poupança?, afirma. A tese também é respaldada pelo superintendente de gestão da Santander Banespa Asset Management, Márcio Appel. A gestora foi uma das pioneiras do mercado a apresentar alternativas de investimento mais sofisticadas para o público de varejo. O principal deles é o Multi Retorno, aplicação que combina um fundo multimercado e seguro que garante, no mínimo, o rendimento da poupança ao cliente. De olho no público menos disposto a correr riscos, o Santander lançou no fim do ano passado o Melhor de 2, fundo que combina um DI e um renda fixa e garante a rentabilidade do melhor deles ao final de cada mês. Segundo Appel, ambos os produtos foram sucesso de captação e deverão ter novas edições este ano. O executivo não descarta ainda o lançamento de novos produtos com perfil diferenciado. ?A diferenciação tem sido um fator de sucesso para nós?, ressalta. Na análise da diretora de gestão da Fator Administração de Recursos, Roseli Machado, as taxas elevadas estão restritas a alguns fundos de varejo. Ela concorda com a avaliação de que os valores cobrados pela administração são justos. ?O trabalho de gestão ativa demanda análise e uma equipe bem preparada.? Enquanto os multimercados continuarão em rota de crescimento, os produtos mais tradicionais devem permanecer com uma participação importante no setor, segundo a diretora da Fator. Mas nem mesmo essas carteiras estão imunes às mudanças pelas quais passa o mercado. Roseli aponta o aumento da participação de títulos privados nos fundos de renda fixa, outra tendência decorrente da queda da taxa de juros. Além de pagarem menos, os papéis do governo hoje são negociados com prêmio muito reduzido, justifica a especialista. Na prática, isso significa que, para obter melhores rendimentos, os gestores passarão a compor os portfólios com uma participação maior de títulos privados. Essa opção, no entanto, embute um maior risco, o principal deles é o de a empresa ou instituição financeira passar por dificuldades financeiras e não honrar com o compromisso. Foi o que aconteceu este ano com as debêntures emitidas pela CP Cimento, que faziam parte da carteira de vários fundos. A melhor maneira de manter essa equação de retorno e risco dominou os debates do setor desde que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou em audiência pública a proposta de alteração na Instrução n.º 409. A minuta, que estabelecia limites de concentração de 30% em papéis emitidos pelo setor privado para fundos de varejo, foi amplamente criticada pela indústria. A expectativa dos especialistas é de que a autarquia estipule uma alternativa que amplie a transparência das carteiras a fim de evitar abusos, mas que não restrinja a ação dos gestores. A especialização e o aumento dos custos para manter uma equipe de administração de recursos vencedora devem levar também a uma consolidação do setor. Em novembro, a Fator fechou acordo para assumir a gestão dos fundos do Banco Fibra, com patrimônio total de R$ 70 milhões. Em uma segunda etapa, o negócio inclui a transferência da gestão do clube de investimentos dos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para a instituição, o que deve ampliar o valor dos recursos envolvidos na operação para cerca de R$ 200 milhões. Esse tipo de negócio deve se tornar mais freqüente, de acordo com a diretora da Fator, mas ela ainda vê espaço para uma sobrevida dos gestores de menor porte. ?A maior parte deles atua no segmento de multimercados, que apresenta uma demanda muito grande?, lembra. Por outro lado, se essas pequenas empresas não apresentarem resultados em termos de rentabilidade das carteiras nem registrarem um crescimento no patrimônio sob gestão, a tendência natural é de que sejam incorporadas por empresas maiores, prevê Roseli.