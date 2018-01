Fundos terão que competir com poupança, afirma Kawall Com o cenário de continuidade de queda na taxa de juros básica no ano que vem e, conseqüentemente, da rentabilidade dos títulos públicos, a indústria de fundos de investimento terá que ser criativa para competir com a poupança, cuja rentabilidade gira ao redor de 6% ao ano (livre de Imposto de Renda). O alerta foi feito pelo secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, em entrevista à Agência Estado. Segundo ele, por enquanto, não existe estudo no governo para mexer na rentabilidade da poupança. Na avaliação de Kawall, baseada em conversas mantidas com gestores de fundos, para não perderem clientela no futuro, essas instituições vão passar por um período de pressão de queda nas taxas de administração cobradas dos clientes, o que, segundo ele, já estaria ocorrendo em algumas que têm taxas mais elevadas. "Creio que esse é um passo natural, pode ser que em algum momento eles tenham que ajustar a taxa de administração e esse é um processo competitivo, natural, salutar", afirmou o secretário. Outro passo que ele entende que os fundos terão que dar é o de uma gestão mais ativa, visando elevar a rentabilidade de suas carteiras. "Passa-se a ter a necessidade de diversificar a base de ativos, eventualmente até indo para o crédito. Então essa é a tarefa que se coloca", afirmou. "Conversando com gestores de fundos sobre essa questão, eles têm falado numa gestão mais ativa, de tentar obter, por meio de uma composição diferente, algum tipo de ganho em relação a esse benchmark do CDI", disse. Nessa gestão mais ativa, Kawall afirmou que os títulos privados poderão ganhar espaço na composição das carteiras. E ele vê com tranqüilidade esse movimento, sem riscos para a demanda dos títulos do Tesouro Nacional. "Se olharmos o crescimento do patrimônio dos fundos e acreditarmos que a trajetória da dívida líquida é de queda em relação ao PIB, teremos naturalmente um maior espaço a ser ocupado pelos papéis privados. Isso é um movimento macroeconômico saudável. Vai ter que haver o crescimento da securitização e dos títulos corporativos, das debêntures de emissão de empresas privadas", avaliou. Para Kawall, uma participação maior dos títulos privados está em linha com a política de desenvolvimento do mercado de capitais e do crédito imobiliário (hipotecário). "Não é algo que conflite com a nossa estratégia. Já foi o tempo que tínhamos compulsoriamente que fazer com que os fundos comprassem títulos públicos. Isso faz parte do nosso passado", disse. Segundo ele, com a redução da Selic será necessário alocar uma parte crescente dos recursos em ativos mais longos. "É uma avaliação de risco e retorno. Algo que não funciona perfeitamente hoje pela curva de juros invertida", disse, referindo-se ao fato de que hoje os juros dos papéis mais longos são menores do que os dos títulos mais curtos.