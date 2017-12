Fundos Vale-FGTS acumulam alta de 459% em 4 anos Os investidores que optaram por comprar ações com direito a voto (ON) da Vale do Rio Doce com recursos do FGTS não têm do que reclamar. Desde que essa alternativa foi oferecida, em 21 de março de 2002, até ontem, os papéis acumularam alta de 459,2%. O cálculo é do analista de mineração da ABN Real Corretora, Pedro Roberto Galdi. De acordo com o especialista, no mesmo período o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), acumula expansão de 179,6%. "Foi um bom negócio porque, em primeiro lugar, a remuneração do FGTS é muito baixa", diz Galdi, lembrando que para quem aplicou em fundos de renda fixa, como o CDI, a valorização foi de 101%, na mesma comparação. Ano passado, os papéis ON da Vale tiveram alta de 30,8%. Este ano, Galdi diz que os ganhos estão acumulados em 4,4%, mas ontem a ação registrava queda de 3,52%. Segundo Galdi, isso aconteceu porque o mercado estava realizando lucro, especialmente nas áreas de mineração e siderurgia. Além disso, pesaram também os temores de nova alta na taxa de juros americana. Na época em que iniciou a pulverização de ações ao público, a Vale informou que em torno de 700 mil pessoas aderiram ao programa. Entre 2001 e 2004, a Vale pagou US$ 4,4 bilhões em dividendos aos seus acionistas. O retorno médio anual aos investidores nesse período foi de 41,7%.