Furlan: acordo automotivo Brasil/México talvez inspire Argentina O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que os governos do Brasil e do México fecharam acordo ontem que permitirá o livre comércio de veículos a partir do dia 1º de janeiro entre os dois países. Em discurso no 26º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex) o ministro disse que isso "talvez sirva de inspiração" para a Argentina e lembrou que o livre comércio no setor automotivo entre Brasil e Argentina foi postergado. Segundo Furlan, atualmente, a Argentina vem tendo alto crescimento e o câmbio daquele país teria uma vantagem de 40% sobre o brasileiro. Segundo Furlan, as importações de produtos argentinos pelo Brasil estão crescendo muito e a Argentina "não vai precisar ter cotas". Depois, em entrevista, Furlan explicou que apesar do Brasil não ter concordado em renovar as cotas de exportação para Argentina, vigentes em determinados setores como de calçados e o da linha branca de eletrodomésticos (geladeira, lava-louças etc.) estes mecanismos vêm ainda funcionando. Furlan contou que já disse ao governo da Argentina que as cotas não mais se justificam. Ele considera que atualmente "as travas" existentes no mercado bilateral abrem espaço para produtos de terceiros países concorrentes dos brasileiros no mercado argentino.