Furlan prevê queda da taxa de juros usada pelo BNDES O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou hoje que a queda do risco-País e a meta da inflação de 4,5% para 2006 são sinais de que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), utilizada como referencial para os empréstimos do BNDES, caminha para uma redução. A afirmação foi feita durante cerimônia em que o banco estatal de fomento anunciou a redução dos custos financeiros dos seus empréstimos. Numa análise da redução dos custos financeiros anunciados hoje pelo BNDES, o ministro disse que os primeiros resultados deverão ser sentidos no número de cartas-consulta que a instituição deverá começar a receber já a partir dos próximos meses. No entanto, ao avaliar o reflexo da medida para o PIB do País, Furlan considerou que os resultados serão colhidos somente daqui a cinco anos. Sobre as recentes pesquisas eleitorais que indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou a liderança, Furlan considerou "natural que o presidente seja o favorito".