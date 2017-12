Fusão pode criar segunda maior siderúrgica chinesa A Laiwu Steel & Iron Group Corp., sétima maior siderúrgica da China em produção, revelou que no momento estuda um plano de fusão com a Jinan Steel & Iron Group Corp., de acordo com um oficial da Laiwu Steel. "Estamos considerando um plano de consolidação, mas nenhuma decisão final foi tomada ainda", declarou a fonte, que pediu para não ser identificada. A Jinan Steel é a sexta maior siderúrgica do país em produção. A fusão pode criar a segunda maior siderúrgica da China, superada apenas pela Shanghai Baosteel Group Corp., que no ano passado produziu 227,3 milhões de toneladas de aço e ferro, acrescenta o jornal. Citando fontes não identificadas do governo, a Shanghai Securities News noticiou ontem que o governo de Shandong pretende consolidar as duas siderúrgicas estatais, ambas sediadas na província, formando um conglomerado com produção anual de mais de 200 milhões de toneladas. Em 2005, a produção anual da Jinan Steel e da Laiwu Steel atingiu 104,2 milhões de toneladas e 103,4 milhões de toneladas, respectivamente. A agência não forneceu datas ou detalhes financeiros sobre o plano. A China é a maior produtora de aço do mundo. Em seus esforços para consolidar a indústria siderúrgica doméstica, o governo chinês pretende formar dois conglomerados de aço (cada um com produção anual de 300 milhões de toneladas) até o final da década, afirma o jornal. A Laiwu Steel faz parte do grupo Laiwu Steel Corp., que tem ações listadas na bolsa de Xangai, enquanto a Jinan Steel pertence ao grupo Jinan Iron & Steel Co., que também tem papéis negociados no mercado de Xangai. Em fevereiro passado, a gigante Arcelor comprou participação de 38,41% na Laiwu Steel, por 218 milhões de euros. As informações são da Dow Jones.