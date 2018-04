Fusões não entusiasmam e Bolsa de NY fecha em baixa O mercado norte-americano de ações fechou em baixa, depois de o índice Dow Jones ter fechado em níveis recorde nos três pregões anteriores. "Se é para dizer que num dia qualquer o mercado operou 'de lado', eu diria que foi hoje", comentou o analista-chefe da Jefferies, Art Hogan. Ele acrescentou que haverá mais atividade no mercado nos próximos dias, por causa da divulgação de indicadores econômicos importantes e de informes de resultados de grandes empresas. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da General Motors caíram 3,2%, depois de o vice-chairman da empresa, Bob Lutz, dizer que a crise no mercado de moradias está tendo impacto negativo no setor automotivo. As da Pfizer caíram 2,3%, depois de o Prudential Equity Group rebaixar sua recomendação. As ações da IBM subiram 0,7%, em reação à elevação de recomendação pela Lehman Brothers. No setor financeiro, as ações do Bank of America caíram 1%, depois de a instituição anunciar um acordo para a compra do banco LaSalle, sediado em Chicago, por US$ 21 bilhões; o LaSalle é controlado pelo holandês ABN Amro, que separadamente anunciou um acordo para ser adquirido pelo britânico Barclays por 67 bilhões de euros (no mercado norte-americano, as ações do ABN Amro caíram 2,3% e as do Barclays recuaram 2,9%). No setor farmacêutico, as ações da Medimmune subiram 18%, depois de a britânica AstraZeneca anunciar que pagará US$ 15,6 bilhões pela empresa. O índice Dow Jones fechou em queda de 42,58 pontos, ou 0,33%, em 12.919,40 pontos. O Nasdaq encerrou com perda de 2,72 pontos, ou 0,11%, em 2.523,67 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 3,42 pontos, ou 0,23%, para 1.480,93 pontos. O Nyse Composite recuou 36,78 pontos, ou 0,38%, para 9.660,56 pontos. O volume negociado na Nyse ficou em 1,439 bilhão de ações, de 1,954 bilhão na sexta-feira; 1.575 ações subiram, 1.712 caíram e 149 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,965 bilhão de ações negociadas, de 2,145 bilhões na sexta-feira, com 1.294 ações fechando em alta e 1.765 em queda. As informações são da Dow Jones.