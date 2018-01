Futuro de ações em NY amplia queda após dado de inflação Os títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) mudaram de direção e passaram a cair, projetando o juro em alta, após a divulgação, esta manhã, do dado de inflação ao produtor norte-americano em novembro, enquanto o dólar não encontrou muito suporte nos números. Os futuros de Wall Street acentuaram a queda. Instantes atrás, o juro projetado pelo título de 10 anos subia 0,30%, a 4,5997%, de uma queda de 0,19% antes dos dados. O dólar subia 0,22%, para 118,25 ienes, de uma alta de 0,15% antes dos dados. O euro mitigou o ganho, passando de uma valorização de 0,53% para 0,49%, cotado a US$ 1,3147, às 11h54. O S&P 500 aprofundou a queda para 0,26%, e o Nasdaq, para 0,66%. O índice de preços ao produtor (PPI) norte-americano de novembro subiu 2%, bem acima do esperado. A mediana das previsões de 19 economistas ouvidos pela Dow Jones era de uma alta de 0,7% em novembro. O núcleo subiu 1,3%, também superando as estimativas que convergiam para uma alta de 0,3% em novembro. Mas para o analista Ian Gunner, do Mellon Bank, os dados do PPI devem ser "basicamente" ignorados, notando as amplas oscilações das vendas de veículos de um mês para o outro. Em relação ao outro dado mostrando crescimento de 6,7% das obras iniciadas em novembro nos EUA, o analista avalia que é normal que os números apontassem uma correção da queda do mês anterior. As informações são da Dow Jones.