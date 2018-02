Futuros de NY mantêm indicação positiva; dólar amplia alta pós-dado Os dados de inflação, gastos e renda pessoal dos Estados Unidos, divulgados nesta manhã, tiveram variação praticamente em linha com as expectativas de economistas e provocam reações amenas nos negócios futuros de Wall Street. Às 9h58, o S&P subia 0,17% e o Nasdaq 100 futuro, 0,37%, indicando que os investidores devem ser encorajados a colocar o Dow Jones em novo recorde de fechamento. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) ampliam marginalmente a queda, intensificando a alta do título de dez anos de prazo para 4,6148%. O dólar acelerou os ganhos para 0,28%, a 118,10 ienes, enquanto o euro perdia 0,41%, cotado a US$ 1,2644. As informações são da Dow Jones.