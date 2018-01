Gabrielli diz que acusações são irresponsáveis O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, criticou hoje de maneira enfática as matérias veiculadas pelo jornal O Globo no domingo e na segunda-feira, respectivamente sobre suposta utilização de critérios políticos para concessão de verbas para programas sociais, e sobre supostas irregularidades na formação de convênio com a Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi) para treinamento de profissionais do setor. Em inusitada entrevista coletiva à imprensa convocada exclusivamente para comentar o assunto - que já havia sido alvo de extensa nota da estatal divulgada ontem para esclarecer detalhes relativos às acusações - Gabrielli criticou também o jornal Folha de S. Paulo, que deu continuidade às acusações à estatal em reportagem publicada hoje. Gabrielli abriu a coletiva criticando em geral as "irresponsabilidades da imprensa", especificamente dos dois jornais. "Mas já foi dito antes que democracia exige liberdade da imprensa e não a justeza da imprensa", disse pouco antes de fazer explanações sobre os investimentos que a companhia vem fazendo na área social, detalhando também o convênio com a Abemi. Ao abrir o microfone aos jornalistas para perguntas, Gabrielli atacou diretamente o jornalista de O Globo, Chico Otávio, autor das reportagens. "Irresponsável", reagiu Gabrielli assim que ouviu o repórter se apresentar para fazer a pergunta. O jornalista tentou acalmar o executivo, alegando que ele estaria nervoso e foi retrucado novamente por Gabrielli: "Eu não estou nervoso, eu estou revoltado. Estou indignado". Durante a entrevista, Gabrielli voltou a atacar diretamente o repórter por pelo menos mais duas vezes. Em uma delas, reagiu ao pedido do jornalista para ter acesso aos documentos referentes à escolha das Organizações Não Governamentais (ONGs), que foram selecionadas pela Petrobras por seus projetos sociais: "Você sabe que não é bem-vindo aqui", disse. O outro ataque se resumiu a uma provocação: "A sua matéria faz ilações. Eu também poderia aqui fazer uma ilação, dizendo que existe uma grande coincidência entre a sua reportagem e a postura que o PFL vem tomando ultimamente. Eu poderia fazer uma ilação, dizendo que, da forma que sua matéria está sendo usada pelo deputado Heráclito Fortes, do PFL, você pode ter trabalhado para ele. Mas não farei esta ilação. Não estou dizendo nada". Além das críticas ao Globo, o executivo ainda atacou diretamente a Folha de S. Paulo, jornal que, segundo Gabrielli, fez em sua matéria de hoje "um mau jornalismo. Um jornalismo marrom". "Entre as associadas da Abemi, existem empresas que fizeram doações para os mais diversos partidos. Pinçar apenas as que fizeram doações ao PT é uma maneira absolutamente irresponsável e mentirosa de dar um lado pejorativo a uma atividade ética e positiva para a democracia do Brasil - que são as declarações legais de doações a partidos", afirmou na entrevista. Em resposta ao jornalista do Globo, sobre qual seria o papel da Abemi no convênio com a Petrobras, o executivo alegou que a associação havia sido escolhida apenas para intermediar o repasse para as instituições que formam o profissional. "Não há necessidade de concorrência pública para a formação deste convênio, como destaca o jornal. O principal beneficiado por esta verba, que é o profissional a ser formado, este sim passou por seleção pública", explicou. O presidente da Petrobras ainda lembrou que, diante do extenso cadastro de fornecedores da empresa "qualquer tipo de relação entre eles pode ser encontrada. "São 70 mil fornecedores. Selecioná-los por critérios éticos, étnicos, ideológicos, políticos ou quaisquer outros, é possível. Mas não reflete a preocupação exclusivamente técnica da empresa nesta seleção".