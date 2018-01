Gafisa amplia área de atuação para 13 estados A Gafisa está ampliando sua atuação geográfica e, atualmente, participa de 21 mercados, de 13 Estados. No terceiro trimestre do ano, a Gafisa ingressou em três cidades - Salvador, Curitiba e Niterói (RJ) e fechou nova parceria no Espírito Santo. "Parceiros locais nos ajudam a entender necessidades específicas de cada região", disse hoje o presidente da Gafisa, Wilson Amaral, em teleconferência com analistas. Dos R$ 193,984 milhões em lançamentos da Gafisa no terceiro trimestre, R$ 101 milhões foram feitos em São Paulo, R$ 67 milhões no Rio de Janeiro e R$ 26 milhões em novos mercados. O valor dos lançamentos aumentou 75,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Das vendas contratadas, de R$ 235,337 milhões no terceiro trimestre, R$ 113 milhões foram registradas em São Paulo, R$ 64 milhões no Rio de Janeiro e R$ 59 milhões em novos mercados. No período, as vendas contratadas cresceram 199%. Do total de vendas contratadas, 86% ficaram concentradas nos segmentos médio e médio-alto padrão, segundo o presidente da Gafisa. "Esses são os segmentos mais beneficiados pelo maior volume de crédito imobiliário", disse Amaral. O executivo destacou ainda que, de janeiro a setembro, os bancos comerciais liberaram volume de crédito 105% maior que no mesmo período do ano passado, enquanto a Caixa Econômica Federal (CEF) liberou 96% a mais de recursos. "O principal desafio é atender à população com renda até seis salários mínimos", acrescentou o presidente da Gafisa. O presidente da Gafisa informou que a empresa não pode falar sobre novos lançamentos e perspectivas futuras devido ao pedido de oferta pública de ações apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Securities and Exchange Comission nos termos do Securities Act.