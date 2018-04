Gafisa comprará 100% da Alphaville Urbanismo em cinco anos A Gafisa irá comprar 100% da Alphaville Urbanismo SA (Ausa) em um período de cinco anos. O processo será feito em três etapas. Nesta primeiro momento, a incorporadora vai pagar R$ 201,7 milhões por 60% da Ausa, sendo R$ 20 milhões em dinheiro e o restante em ações da Gafisa. Na segunda etapa, em 2009, serão adquiridos mais 20% da empresa. Os outros 20% restantes serão comprados em 2011. "Os preços para aquisição das participações da Ausa relativas à segunda e a terceira etapas serão calculados com base na avaliação econômico-financeira (...), a ser realizada por um banco de investimento", diz o fato relevante. "O pagamento será feito (...) por meio de ações de sua emissão ou moeda corrente nacional. Em qualquer caso, o preço de emissão de novas ações da Gafisa eventualmente emitidas será fixado de acordo com os critérios estabelecidos na legislação aplicável de forma a não permitir a diluição injustificada dos acionistas da Gafisa à época da emissão. A Alphaville Urbanismo desenvolve e implanta empreendimentos urbanísticos em todas as regiões do País. O projeto nasceu em São Paulo, em um terreno de 500 hectares em Barueri, em 1973. Inicialmente, o projeto foi desenvolvido como um novo modelo de loteamento voltado a indústrias não poluentes. Mas acabou se transformando em um complexo urbanístico com espaço para áreas residenciais, para abrigar os executivos que precisavam morar perto do trabalho, segundo informações do site. A partir daí, cresceu a demanda por comércio e serviços, que também foram incorporados.