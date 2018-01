Gafisa estréia na Bolsa Após a bem-sucedida oferta de ações das construtoras Cyrela Brazil, Brazil Realty e Rossi, agora é a vez do lançamento de ações da Gafisa. Segundo especialistas, a demanda por esses papéis teria superado em torno de cinco vezes a quantidade ofertada para investidores pessoa física e em cerca de sete vezes o volume oferecido a investidores qualificados. Essa procura, disseram fontes ouvidas pela Agência Estado, teria superado a registrada pelos papéis da Rossi Residencial, cuja colocação ocorreu no início da semana. A distribuição de Gafisa compreende 40,086 milhões de ações. A faixa sugerida de preço era entre R$ 15 e R$ 18,50 e, pelos valores divulgados, a empresa deseja captar, em média, R$ 670 milhões. Hoje as ações da Gafisa estréiam no Novo Mercado da Bovespa. O Novo Mercado é um segmento especial de listagem na Bolsa destinado à negociação de ações de empresas que se comprometem, de forma voluntária, com a adoção de práticas de governança corporativa em relação ao que exigido pela legislação. Na avaliação de especialistas, o perfil de Gafisa se assemelha ao da Cyrela, que ofertou ações ano passado. Hoje, começa o período de reserva para a oferta de ações de outra empresa do setor de construção civil, a Company. Além da publicidade que veio na esteira da operação da Cyrela, as incorporadoras também se beneficiaram com as expectativas otimistas para o mercado de imóveis nos próximos anos. A maior oferta de recursos para o financiamento imobiliário, a trajetória de queda nas taxas de juros e a estabilidade da economia brasileira trouxeram o investidor de volta a esse mercado, por meio da aposta direta no imóvel ou em títulos e papéis vinculados ao setor. "Quem compra esses papéis está comprando a expectativa de que após as dificuldades do setor, haverá um boom imobiliário", enfatiza o analista da Fator Corretora, José Alberto Baltieri. Segundo analistas, o segmento de construção civil deve ganhar peso na Bovespa. De acordo com informações das companhias Rossi Residencial, Gafisa e Company, os recursos obtidos com o lançamento de ações serão empregados primeiramente na aquisição de terrenos, iniciativa que é estratégica para diferenciação ante a concorrência, e posteriormente na liquidação de dívidas e empréstimos.