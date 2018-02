Gafisa inicia dia 31 road show s/ emissão de R$ 240 mi em debêntures A Gafisa vai fazer entre esta quinta e sexta-feira apresentações a potenciais investidores de sua 4ª emissão de debêntures, no valor de R$ 240 milhões. Segundo a empresa, as reuniões acontecerão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O processo de levantamento da demanda para a determinação do preço da operação (bookbuiding) vai acontecer em 18 de setembro e o resultado será divulgado no dia 22, junto com a divulgação do prospecto definitivo do programa e o anúncio de início da oferta. A liquidação será em 26 de setembro e a publicação do encerramento, em 27 de setembro. A companhia pretende emitir 24 mil debêntures simples, em série única, com valor unitário de R$ 10 mil. Os títulos terão prazo de cinco anos. O líder da operação é o HSBC Bank Brasil e os coordenadores são Itaú BBA, Pactual, Banco Standard de Investimentos e Banif Primus.