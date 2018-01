Gafisa lança empreendimento no Ceará e prevê receita de R$ 40 mi A construtora e incorporadora Gafisa anunciou hoje o lançamento do segundo empreendimento no Ceará, o Beach Park Living, com Valor Geral de Vendas (receita estimada com a venda total das unidades) de R$ 40 milhões. Segundo a empresa, o empreendimento dá continuidade à estratégia de regionalização da empresa, com a abertura de novos negócios fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Em nota, a empresa detalha que conta novamente com a parceria das empresas Rodes Desenvolvimento Imobiliário, Beach Park e Luciano Cavalcante Imóveis. A expectativa é de que 60% do empreendimento, um condomínio de alto padrão no Porto das Dunas (Aquiraz), composto por dois edifícios de quatro andares com vista para o mar, seja vendido nos dois primeiros meses. Os valores por unidade variam de R$ 200 mil a R$ 400 mil, com possibilidade de financiamento em 36 e 72 meses. Segundo o diretor de negócios da Gafisa, Antônio Ferreira, o Beach Park Living tem como objetivo atender às demandas de mercado constatadas após a venda do Beach Park Acqua Resort. "Vendemos 80% das unidades no lançamento e nosso maior cliente foi o cearense. Constatamos, então, o interesse da população local em uma segunda moradia - para finais de semana, feriados e veraneios". O novo empreendimento terá mais de 13 mil metros quadrados de área construída, contando com 156 apartamentos de 71, 95, 107 e 157m2. Com previsão de início para janeiro de 2007, a construção deve durar 36 meses, gerando em média 150 empregos diretos por mês.