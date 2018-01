Ganho em dólar ocorre em momentos de fortes incertezas No Brasil, em períodos de grande instabilidade econômica e inflação elevada, o dólar era muito procurado como investimento. Atualmente, a aplicação em dólar não promete, regra geral, boa rentabilidade, porque a economia brasileira está muito mais estável. Quem compra dólar como investimento também deve lembrar que há uma diferença relevante entre o preço de compra e o de venda da moeda, o chamado "spread". Assim, o investimento nesta moeda só valeria a pena se ela subisse tanto que compensasse o "spread", como aconteceu na desvalorização do real no começo de 1999, e ainda garantisse um bom retorno na comparação com os demais ativos.