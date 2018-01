Ganhos de bancos levam HK a fechar em alta de 1,3% Os ganhos dos bancos chineses, junto com altas de papéis de outras companhias chinesas no mercado acionário de Hong Kong, ajudaram a levar o índice Hang Seng da Bolsa ao seu maior nível de fechamento. O índice teve alta de 1,3% e fechou aos 19.250,79 pontos. Das 34 companhias listadas no índice, 32 tiveram alta. No entanto, analistas crêem que o índice não ultrapassará a barreira dos 19.500 pontos. Os bancos chineses lideraram os ganhos da sessão de hoje depois que investidores receberam bem a decisão do segundo maior banco espanhol, o Bilbao Vizcaya Argentaria, de comprar uma participação de 5% no China CITIC Bank e outros 15% em sua companhia irmã, a CITIC International Financial Holdings, baseada em Hong Kong. Para analistas, a decisão da instituição espanhola demonstra a contínua confiança nos bancos domésticos. Entre as principais altas do setor, China Construction Bank subiu 5,1%; Bank of Communications ganhou 4,1%; Bank of China, 2,6%; e China Merchants Bank, 1,8%. A alta de preços do petróleo cru fizeram subir o preços de papéis de companhias do segmento. Sinopec ganhou 5,3%; PetroChina, 5,2%; e CNOOC, 2,4%. As ações dos operadores portuários dispararam na Bolsa de Xangai, na China, com a notícia de que o governo chinês apoiará o desenvolvimento da infra-estrutura de transportes do Rio Yang-Tsé. O índice Xangai Composto fechou com elevação de 0,2% e, pelo sexto dia consecutivo, bateu o recorde de pontos dos últimos cinco anos. O Shenzhen Composto aumentou 1%. Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) caiu 0,8% e China Merchants Bank recuou 0,2%. Mas Chongqing Gangjiu disparou 10% e Shanghai International Port Group pulou 7,1%. Acompanhando a tendência dos mercados internacionais, o dólar se enfraqueceu diante do yuan. Às 5h30 (horário de Brasília), a moeda norte-americana era cotada a 7,8636 yuans, contra 7,8700 yuans no fechamento de ontem. O mercado de ações de Taipei, em Taiwan, ampliou seus ganhos nesta quarta-feira, ajudado pelo desempenho de ontem da Bolsa de Nova York e pelo comportamento das bolsas da região. O índice Taiwan Weighted subiu 0,5% e atingiu seu maior nível em seis meses. As ações das empresas eletrônicas lideraram os ganhos, ante o otimismo com o lançamento do Windows Vista, pela Microsoft, no primeiro trimestre do ano que vem. A fabricante de PCs Asustek subiu 3%. Bancos e fabricantes de chips lideraram os ganhos na Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, levando o índice Kospi a uma alta de 1,2% e ao maior nível em quase seis meses. Samsung Electronics aumentou 1,5% e Hynix Semiconductor ganhou 2,3%. A notícia de uma audaciosa tentativa de compra da companhia aérea Qantas pelo Macquarie Bank e pela Texas Pacific, combinada com fatores de alta vindos do mercado externo, impulsionou o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália, para uma elevação de 1,6%. A aproximação do feriado de Ação de Graças nos EUA reduzirá o ritmo de atividade antes do final de semana, mas o mercado deve permanecer forte, segundo os operadores. Qantas teve alta de 14,9%, BHP Billiton subiu 2,9% e Rio Tinto se valorizou 2,6%. Nas Filipinas, a Bolsa de Manila fechou em alta, retomando a tendência após algumas sessões de correção. O índice PSE Composto ganhou 1,1% e fechou no nível mais alto em quase nove meses. Philippine Long Distance Telephone (PLDT), a ação mais negociada, avançou 2,8%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur subiu 0,74%. Em Cingapura, o índice Strait Times fechou a sessão com alta de 0,97% e, na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta terminou o dia com ganho de 1,43%. As informações são da Dow Jones.