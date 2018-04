Gasolina sobe e leva petróleo acima de US$ 63 em NY Os contratos futuros de petróleo subiram 3% na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) depois da Agência Internacional de Energia (AIE) ter dito que a menor produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) provavelmente vai reduzir os estoques globais nos próximos meses e com o preço da gasolina subindo para a máxima em oito meses nos EUA, segundo operadores e analistas. Segundo a AIE, a produção dos membros da Opep está nos menores níveis em mais de dois anos, depois dos cortes impostos pelo cartel. "A atual produção da Opep pode implicar em estoques marcadamente mais apertados nos próximos meses", disse a AIE, acrescentando que a necessidade diária de petróleo da Opep deverá subir em mais de 1 milhão de barris/dia no segundo semestre deste ano, superando a expectativa de aumento da capacidade do cartel de 700 mil barris/dia ao longo do período. Entre os futuros de produtos, os preços da gasolina RBOB - que acumulam uma alta de mais de 50% nos últimos dois meses - sobem conforme aumenta o número de refinarias paradas para manutenção não planejada, atrasando ainda mais os esforços para produção de combustíveis antes do início da temporada de verão, de maior demanda. A ConocoPhillips reportou ontem à noite a quebra de uma importante unidade produtora de gasolina de sua refinaria em Wilmington (Califórnia), de acordo com Tina Cherry, porta-voz da agência local de meio ambiente. A ConocoPhillips declinou em comentar para a imprensa as operações da refinaria. Também uma refinaria da Total SA em Port Arthur, no Texas, teve de ser fechada para manutenção um mês antes da data programada. "Todos aqueles informes sobre refinarias foram suficientes para a alta da gasolina - eu, na verdade, estou surpreso dela não ter subido um pouco mais", disse o vice-presidente sênior da Man Financial em Nova York, Andy Lebow. "O relatório da AIE destacou o estado relativamente apertado (dos estoques de petróleo bruto) próximo da temporada de verão e isso deu suporte aos preços do petróleo", acrescentou. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para maio subiram US$ 1,84, ou 2,97%, e fecharam a US$ 63,85 por barril; a mínima foi de US$ 61,86 e a máxima de US$ 63,91. Os contratos de gasolina para maio subiram 1,53% e fecharam a US$ 2,1918 por galão - melhor nível desde 9 de agosto de 2006. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para maio subiram US$ 0,88, ou 1,30%, e fecharam a US$ 68,72 por barril. A mínima foi de US$ 67,78 e a máxima de US$ 68,84. As informações são da Dow Jones.