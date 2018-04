Gasto da Vale com Inco daria para comprar a Gerdau e VCP Os US$ 13,4 bilhões que a Vale do Rio Doce vai desembolsar por 75,66% das ações da canadense Inco dariam para comprar, de uma só tacada, a siderúrgica Gerdau e a Votorantim Celulose e Papel (VCP). O investimento também equivale aos valores de mercado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) junto com a Telemar Norte Leste, segundo cálculo da consultoria financeira Economática. Com o negócio, a Vale passou da 102ª posição para o 74º lugar no ranking dos maiores faturamentos de companhias abertas dos Estados Unidos e da América Latina. Ou seja, o negócio representa um salto de 28 colocações na lista das maiores empresas. A Economática usou o faturamento em dólares como critério na elaboração do ranking, no período de 12 meses acumulados até junho deste ano. Por essa base de comparação, a Vale tem faturamento de US$ 16,4 bilhões. Com os US$ 4,6 bilhões da Inco, são US$ 21 bilhões de receita conjunta. A empresa brasileira melhor colocada nesse levantamento é a Petrobrás, que está na 15ª posição, com US$ 68,47 bilhões. Com o faturamento conjunto com a Inco, a mineradora brasileira ultrapassou a receita mundial da Coca-Cola (US$ 19,18 bilhões) e da Goodyear (US$ 19,96 bilhões). Ficou apenas uma posição atrás da rede de fast food McDonald's (US$ 21,23 bilhões). A Vale também 'roubou' a colocação da Bellsouth, empresa americana de telecomunicações, que registrou vendas de US$ 20,69 bilhões. Valorização "Embora a cotação do dólar em relação ao real tenha registrado queda, a receita da Vale ficou positiva por causa da alta do preço do minério de ferro no mercado mundial", afirma Einar Rivero, gerente de relacionamento institucional da Economática. Ele também destaca que a ação mais negociada da Vale (PNA), que não dá direito a voto, "foi umas das poucas" que registraram valorização acima do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) de 2001 a 2005. O maior valor de compra de uma empresa já oferecido em todos os tempos por corporações na América Latina também daria para comprar a siderúrgica Usiminas mais a fabricante de cosméticos Natura. Ou, então, as companhias aéreas TAM e Gol, juntamente com a locadora de carros Localiza. No setor de energia elétrica, o investimento poderia ser usado para a aquisição de duas distribuidoras: a mineira Cemig e a paulista CPFL. Outro trio que poderia ser adquirido com esse dinheiro é composto por Banespa, Sabesp e Grupo Pão de Açúcar.