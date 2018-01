Gaúcha Aeromot vai fabricar aviões na China A Aeromot Aeronaves e Motores concluiu, após quatro anos de negociações, a formação de uma joint venture com a estatal chinesa Guizhou Aviation Industries Corporation, que irá produzir um dos modelos de motoplanadores desenvolvidos pela companhia gaúcha. A capacidade inicial de produção deve ser de 50 aviões por ano na localidade de Guiyang, província de Guizhou, no sudoeste da China. O investimento no projeto será de US$ 5 milhões, dos quais a Aeromot irá aplicar 25% por meio de transferência de tecnologia, explicou seu presidente, Cláudio Viana. O contrato com a sócia chinesa foi assinado no dia 29 de setembro. Viana disse que é usual a demora nas decisões de investimentos na China, onde os projetos passam por diversos níveis hierárquicos. Serão fabricados motoplanadores modelo AMT-300, cuja função principal é o treinamento de pilotos. Viana observou que, até recentemente, a China não tinha aviação de pequeno porte e de lazer, já que só eram autorizados vôos comerciais previamente aprovados, além de vôos militares. Estimativas indicam demanda potencial por três mil pilotos no curto prazo, disse. Além do treinamento, a aeronave tem agregado outros usos, como é o caso do patrulhamento aéreo feito pela Brigada Militar (a PM gaúcha) no Rio Grande do Sul, disse Viana. Um motoplanador modelo AMT-200SO foi vendido para a Polícia Militar da Bahia, onde servirá ao patrulhamento com equipamentos para fazer fotos e vídeos também à noite. Depois deste primeiro modelo, a parceria com os chineses prevê a produção de aviões de quatro e seis lugares, ainda sem prazo definido. A Aeromot espera agregar US$ 3 milhões em royalties à sua receita anual como resultado da produção destes aviões, a médio prazo. A empresa prevê faturar US$ 15 milhões este ano, resultado semelhante ao obtido em 2005.