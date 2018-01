GE fatura US$ 10 bilhões com onda verde Uma das maiores companhias do mundo, com faturamento de US$ 163 bilhões, a General Electric encontrou na preocupação ambiental uma forma de ganhar muito mais dinheiro. A divisão de produtos ecologicamente corretos da multinacional americana é aquela, dentre os negócios do grupo, cujo crescimento é mais vigoroso. Comercializados sob o selo Ecomagination, o portfólio de 45 produtos verdes da companhia rendeu no ano passado US$ 10 bilhões. Em quatro anos, prevê a companhia, esse valor vai dobrar, para US$ 20 bilhões. Em contrapartida, o ritmo de crescimento global da companhia é de 10% em média. ?Não fazemos filantropia. Mais do que uma campanha de marketing, Ecomagination é uma estratégia séria de negócios?, explica a vice-presidente da divisão Ecomagination, Lorraine Bolsinger. Hoje, mais da metade dos novos produtos e equipamentos vendidos pela companhia possuem o selo Ecomagination. ?Até 2010, 100% dos novos equipamentos serão Ecomagination?, disse Lorraine. A executiva está essa semana no Brasil prospectando novos negócios na área de etanol. ?O presidente (americano George W.) Bush sabia que eu estava vindo e resolveu vir antes?, brinca Lorraine, que fará um tour por algumas usinas de Ribeirão Preto. ?Queremos estudar esse mercado e descobrir oportunidades de adoção das nossas tecnologias para uma produção mais eficiente?, diz. Ontem, a executiva participou de um seminário na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo. A GE está particularmente interessada em vender para os usineiros tecnologias de tratamento e uso mais eficiente de águas e efluentes, além de máquinas e equipamentos menos poluentes e que garantam maior produtividade. ?Queremos uma participação no negócio de etanol, oferecendo tecnologias que ajudem os empreendimentos a se tornarem mais sustentáveis.? A divisão ecológica da GE abriga desde turbinas de avião e locomotivas até lâmpadas fluorescentes e tecnologias de dessalinização de água. Para ganhar o carimbo Ecomagination, os produtos precisam apresentar uma eficiência superior a qualquer produto similar existente no mercado, tanto em termos ambientais quanto econômico-financeiros. ?Não importa quão eficiente do ponto de vista ambiental, se o produto não representar economia de custos para os negócios, ele não irá vender?, explica Lorraine. Uma das maiores fabricantes de turbinas de avião para a aviação comercial, a GE tem investido pesado na melhoria desses equipamentos - sobretudo por se tratar de uma indústria tida como a vilã do efeito estufa. O modelo GE 90-115 B, que acompanha os Boeing 777, por exemplo, é o mais potente e mais silencioso do mercado. É também 22% mais eficiente em termos de consumo de combustível e já emite 6% a menos de óxido de nitrogênio que o que será permitido pela legislação a partir de 2008. Iniciativa criada em maio de 2005, a linha Ecomagination já recebeu US$ 700 milhões em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, número que deve chegar a US$ 1,5 bilhão até 2010. Para este ano, estão previstos 15 novos lançamentos. Além de investir no negócio de tornar outros negócios sustentáveis, a GE tem trabalhado para reduzir suas próprias emissões - que não são poucas. Até alguns anos atrás, a GE era conhecida como uma companhia altamente poluidora. Até 2012, porém, a companhia pretende melhorar sua eficiência energética em 30%, tomando por base as emissões de gases de 2004. Só no ano passado, essa nova estratégia gerou uma economia de US$ 70 milhões ao ano para a GE.