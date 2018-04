General Eletric muda comando na América Latina A gigante multinacional General Eletric (GE) anunciou mudanças no seu comando na América Latina. Marcelo Mosci é o novo executivo regional (presidente e CEO) e vai comandar as operações tradicionais da empresa, como a fabricação de turbinas para o setor de energia e locomotivas. Mosci entra no lugar de Edmundo Vallejo, que passa a ocupar o cargo de presidente e CEO da GE Money América Latina, braço financeiro do grupo americano. Mosci já atuou anteriormente na GE. Ele ingressou na companhia em 1999 e em 2002 passou a ocupar o posto de gerente-geral do negócio global de Raio X na unidade de negócios GE - Healthcare. Após seis anos na companhia, o executivo se transferiu para o fabricante de equipamentos médicos Baxter, para exercer a função de presidente de operações para a América Latina. Ele foi substituído no posto pelo presidente da Baxter do Brasil, Carlos Alonso.